"İndirimler olmasa enflasyon yüzde 22'ye çıkacaktı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, konut ve doğal gazda yüzde 10'luk indirim ile beyaz eşya, mobilya ve otomobildeki vergi indirimleri kararlarının alınmaması halinde ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 22'ye yakın çıkacağını savundu.

Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonun 2004'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını, vatandaşın gıda dışındaki harcamalarını nerdeyse durdurduğu için cebine yansıyan enflasyonun açıklanandan çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Halkın, 2019 Ocak ayında gıda harcamaları için yapması gereken ortalama harcamanın, bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 31 arttığına dikkati çeken Erdoğdu, dövizin en büyük sıçrama yaptığı dönemde bile gıdadaki enflasyonun bu kadar yükselmediğini ifade etti.

"Gerçekleri kabullenerek kalıcı önlemler almak yerine, seçime kadar günü kurtarmayı düşünen" bir ekonomi yönetiminin, ülkenin sorunlarını çözemeyeceğini savunan Erdoğdu, "İç talepteki daralma nedeniyle fiyatlarda genel düşüş eğilimi görülmesi beklenirken, gıda fiyatlarındaki artış temposu bunun önüne geçti. Konut elektriği ve doğal gazda seçim yatırımı olarak verilen yüzde 10'luk indirim olmasa, ekonomik daralmayı hafifletmek için başlatılan beyaz eşya, mobilya ve otomobilde vergi indirimlerinin seçime kadar sürmesi kararı alınmasa, ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 22'ye yakın çıkacaktı." değerlendirmesinde bulundu.