HABER

İnebolu Limanı’nda feci iş kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 17:56 | Son Güncelleme

 KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde liman içerisinde faaliyet gösteren özel bir firmanın bakır işletmesinde çalışan işçi Erol Bektaşoğlu (40), iş kazasında yaşamını yitirdi.

İnebolu Limanı’nda feci iş kazası: 1 ölü

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde liman içerisinde faaliyet gösteren özel bir firmanın bakır işletmesinde çalışan işçi Erol Bektaşoğlu (40), iş kazasında yaşamını yitirdi.
Olay, sabah mesai saatlerinde meydana geldi. Kalkandere isimli gemiye bakır madeni yükleneceği sırada işçi Erol Bektaşoğlu, bakır yükleme bandı ve tambur arasına sıkışarak can verdi. Olayı gören liman güvenliği personeli durumu 112 Acil Servis ekiplerine iletti. Olay yerine gelen ekipler Erol Bektaşoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Erol Bektaşoğlu’nun cansız bedeni İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde Erol Bektaşoğlu’nun ailesi ve iş arkadaşları sinir krizleri geçirdi.
Erol Bektaşoğlu’nun 14 yıldır aynı işte çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İnebolu Limanı’nda feci iş kazası: 1 ölüİnebolu Limanı’nda feci iş kazası: 1 ölüİnebolu Limanı’nda feci iş kazası: 1 ölüİnebolu Limanı’nda feci iş kazası: 1 ölü

PARTNERCIA, Ağrı Dağı’nda! Böyle arıyorlarCIA, Ağrı Dağı’nda! Böyle arıyorlar
Otomobil takla attı: 3 yaralıOtomobil takla attı: 3 yaralı
Lisede keskin koku; öğrenciler tahliye edildi (2)Lisede keskin koku; öğrenciler tahliye edildi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisi görünce yola attıkları poşetten bakın ne çıktı?

Polisi görünce yola attıkları poşetten bakın ne çıktı?

Bu eserler dünya koleksiyonlarında dahi yok! Her biri Türkiye'den çıktı!

Bu eserler dünya koleksiyonlarında dahi yok! Her biri Türkiye'den çıktı!

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Arabasına taş atanı yakalamak için inince...

Arabasına taş atanı yakalamak için inince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.