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İnebolu Limanı’nda feci iş kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 19:17 | Son Güncelleme

 KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde liman içerisinde faaliyet gösteren özel bir firmanın bakır işletmesinde çalışan işçi Erol Bektaşoğlu (40), iş kazasında yaşamını yitirdi.

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde liman içerisinde faaliyet gösteren özel bir firmanın bakır işletmesinde çalışan işçi Erol Bektaşoğlu (40), iş kazasında yaşamını yitirdi.

Olay, sabah mesai saatlerinde meydana geldi. Kalkandere isimli gemiye bakır madeni yükleneceği sırada işçi Erol Bektaşoğlu, bakır yükleme bandı ve tambur arasına sıkışarak can verdi. Olayı gören liman güvenliği personeli durumu 112 Acil Servis ekiplerine iletti. Olay yerine gelen ekipler Erol Bektaşoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Erol Bektaşoğlu’nun cansız bedeni İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde Erol Bektaşoğlu’nun ailesi ve iş arkadaşları sinir krizleri geçirdi.

Erol Bektaşoğlu’nun 14 yıldır aynı işte çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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