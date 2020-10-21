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  4. İnebolu’da Hacıibrahim Köyü 14 gün karantinaya alındı

İnebolu’da Hacıibrahim Köyü 14 gün karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 16:58 | Son Güncelleme

İnebolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında Hacıibrahim köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı.İnebolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakamı Ejder Demir başkanlığında toplandı.

İnebolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında Hacıibrahim köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı.
İnebolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakamı Ejder Demir başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, “İnebolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince İnebolu’ya bağlı Hacıibrahim Köyünün (Merkez Mahallesi, Eğrioğlu Mahallesi, Karşı Mahallesi, Kuş Mahallesi) korona virüs (Covid-19) buluşma riskini önlemek amacıyla 20 Ekim tarihinde saat 11.00’dan itibaren 14 gün süre ile karantinaya alınmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin uygulanmasına, belirtilen mahallede ikamet eden vatandaşlarımıza kararın tebliğ edilmesine karar verildi” denildi.

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