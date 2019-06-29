İnebolu'da hortum

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde kısa süreli etkili olan hortum, paniğe neden oldu.

Sabah saatlerinde Zaferyolu Caddesi'nde mevkiinde Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Kıyıya yakın bölgede etkili olan metrelerce uzunluktaki hortum, paniğe yol açtı. Sahil bölgesinde hortumu izleyenler, tedirgin oldu. İnebolu Limanı tarafına doğru hareket eden hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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