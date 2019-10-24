İneğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ramazan Yeğin idaresindeki 40 BF 460 plakalı otomobil, sürücüsünün Kösefakılı köyü yakınlarında yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi.

Sürücü ile eşi Hatice ve oğlu Osman Yeğin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Yeğin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

