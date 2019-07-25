HABER

İneğe doğum yaptırırken elektrik akımına kapılan veteriner öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, veteriner Özlem Çelik (31), bir ineğe sezaryenle doğum yaptırırken dokunduğu seyyar lambanın kablosundan elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

İneğe doğum yaptırırken elektrik akımına kapılan veteriner öldü

Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, veteriner Özlem Çelik (31), bir ineğe sezaryenle doğum yaptırırken dokunduğu seyyar lambanın kablosundan elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Veteriner hekim Özlem Çelik, saat 02.30 sıralarında, bir ineğe sezaryenle doğum yaptırmak için Seydikemer'in kırsal Ortaköy Mahallesi'ndeki bir hayvan damına gitti. Doğum yapacak ineğin yanına, aydınlatma için seyyar lamba çekildi. Bekar olan, 5 yıllık veteriner Çelik, ineğe sezaryanle doğum yatırdı. Doğumun ardından seyyar lambanın kablosuna temas edince, kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılıp, yere yığıldı. Hayvan damının sahibinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Fethiye'deki bir özel hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çelik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İneğe doğum yaptırırken elektrik akımına kapılan veteriner öldüİneğe doğum yaptırırken elektrik akımına kapılan veteriner öldü

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...
Polis şehit eden, özel güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler yakalandıPolis şehit eden, özel güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler yakalandı
Bebek arabası hırsızı yüzünü beyaz örtüyle kapattıBebek arabası hırsızı yüzünü beyaz örtüyle kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolarda kritik gün! İşte son durum

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.