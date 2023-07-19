HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İneğine 'Selfie çekelim' diye seslendi... Sosyal medya onları konuşuyor! İzleyenleri hem şaşırttı hem gülümsetti 'Her çağırdığımda geliyor'

İneğine 'Selfie çekelim' diye seslendi... Sosyal medya onları konuşuyor! İzleyenleri hem şaşırttı hem gülümsetti 'Her çağırdığımda geliyor'

19.07.2023 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişinin ineğiyle çekip sosyal medyada paylaştığı video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve izlendi. Görüntülerde ineğine "Selfie çekinelim" diye seslenen genç kızın yanına hızla ineğinin geldiği o anlar izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Genç kız, videonun bu kadar izlenileceğini ve beğenileceğini düşünmediğini söyledi.

Atlıdere Mahallesi'nde ailesinin çiftliğindeki hayvanlarla ilgilenen Şerife Yılmaz, "Meltem" ismini verdiği ineğine "selfie çekinelim" diye seslendi. Yılmaz'ın seslenişinin ardından koşarak gelen inek cep telefonu kamerasına poz verdi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5. sınıf öğrenci olan Yılmaz, kayda aldığı o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Binlerce kez izlenen video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından da paylaşıldı.

i3

"HER ZAMAN BU ŞEKİLDE FOTOĞRAF ÇEKİNMEYE ÇAĞIRDIĞIMDA GELİYOR"

Yılmaz, "Videonun bu kadar izleneceğini ve beğenileceğini düşünmüyordum. Bir günde milyonlar izledi. Bu kadar çok ilgi görmesine hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Her zaman bu şekilde fotoğraf çekinmeye çağırdığımda geliyor." dedi. (AA)

i4

Eski sevgilisine akaryakıt istasyonunda dehşeti yaşattı! Eski sevgilisine akaryakıt istasyonunda dehşeti yaşattı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gündüzleri farklı, geceleri farklı! Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyorGündüzleri farklı, geceleri farklı! Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Muğla İnek

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Modern dünyayı reddetti! 40 yıldır mağarada tek başına yaşıyor

Modern dünyayı reddetti! 40 yıldır mağarada tek başına yaşıyor

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

2 yaşındaki çocuğu arıyorlar! Kurt saldırısı, biçerdöver darbesi...

2 yaşındaki çocuğu arıyorlar! Kurt saldırısı, biçerdöver darbesi...

Korku filmi gibi ama gerçek! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu

Korku filmi gibi ama gerçek! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.