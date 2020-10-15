HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi

İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 13:47 | Son Güncelleme

Samsun’da tarlada inek otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 75 yaşındaki komşusunu tabancayla boynundan vurarak yaralayan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.Olay, Tekkeköy ilçesi Büyüklü Kuloğlu Mahallesi girişindeki bahçede meydana geldi.

İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun’da tarlada inek otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 75 yaşındaki komşusunu tabancayla boynundan vurarak yaralayan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.
Olay, Tekkeköy ilçesi Büyüklü Kuloğlu Mahallesi girişindeki bahçede meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyurt Mahallesi’nde ikamet eden İ.C. (75) bahçesine gidince uzun zamandır konuşmadıkları A.C.’nin ineklerini bahçesinde gördü. A.C.’yi ineklerini bahçesinden çıkarması konusunda uyaran İ.C. ile A.C. arasında kavga çıktı. A.C., İ.C.’ye kazma ile vurunca koluna kazma gelen İ.C. de A.C.’nin elindeki kazmayı alıp kafasına savurdu. A.Ç. orakla da kafasına vurulması sonucu kanlar içinde kalarak yaralandı. Bu sırada tabancasını çıkartan A.C., İ.C.’ye ateş açtı. Boynundan vurularak yere düşen İ.C., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kanlar içinde kalan A.C. de Gazi Devlet Hastanesine gidince gözaltına alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan A.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ülke genelinde koronavirüs deneti yapılacakİçişleri Bakanlığı duyurdu: Ülke genelinde koronavirüs deneti yapılacak
KPSS ön lisans sınavı ne zaman?KPSS ön lisans sınavı ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ülke genelinde koronavirüs deneti yapılacak
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ülke genelinde koronavirüs deneti yapılacak
Salda Gölü'ne 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu
Vali duyurdu! Salda Gölü'ne bisiklet yolu geliyor
İstanbul'da korkunç olay! Köprüden yola atladı
İstanbul'da korkunç olay! Köprüden yola atladı
Aracı alev alev yandı! Gözyaşlarına hakim olamadı
Aracı alev alev yandı! Gözyaşlarına hakim olamadı
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
Canlı canlı gömülerek öldürülen çiftçinin cinayetiyle ilgili yeni gelişme
Canlı canlı gömülerek öldürülen çiftçinin cinayetiyle ilgili yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.