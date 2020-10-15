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İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 19:45 | Son Güncelleme

Samsun’da tarlada inek otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada komşusunu tabancayla yaralayan yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.Olay, Tekkeköy ilçesi Büyüklü Kuloğlu Mahallesi girişindeki bahçede meydana geldi.

Samsun’da tarlada inek otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada komşusunu tabancayla yaralayan yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Olay, Tekkeköy ilçesi Büyüklü Kuloğlu Mahallesi girişindeki bahçede meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyurt Mahallesi’nde ikamet eden İ.C. (75) bahçesine gidince uzun zamandır konuşmadıkları A.C.’nin ineklerini bahçesinde gördü. A.C.’yi ineklerini bahçesinden çıkarması konusunda uyaran İ.C. ile A.C. arasında kavga çıktı. A.C., İ.C.’ye kazma ile vurunca koluna kazma gelen İ.C. de A.C.’nin elindeki kazmayı alıp kafasına savurdu. A.Ç. orakla da kafasına vurulması sonucu kanlar içinde kalarak yaralandı. Bu sırada tabancasını çıkartan A.C., İ.C.’ye ateş açtı. Boynundan vurularak yere düşen İ.C., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kanlar içinde kalan A.C. de Gazi Devlet Hastanesine gidince gözaltına alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan A.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.C. mahkemece serbest bırakıldı.

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