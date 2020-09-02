HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnegöl alası eski günlerine geri döndü

İnegöl alası eski günlerine geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ayçiçeği üreticisinin yüzü gülüyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ayçiçeği üreticisinin yüzü gülüyor. Ahmet Türkel çevre yolunda alınan izinler neticesinde ayçiçeği kurutuluyor. Çevre yolunun bir bölümü 15 Eylül tarihine kadar kapalı kalacak.
Bir kaç yıldır Çin’den ithal edilen çekirdek sebebiyle İnegöl’ün tescilli ürünü olan ay çekirdeğine rağbet azalmıştı. Ancak dünya genelinde ortaya çıkan pandemi sonrası bir kaç yıldır değerini kaybeden İnegöl alası eski günlerine geri döndü. Hasadın başlamasıyla birlikte kurutma işlemleri de başladı. Yollarda kurutulan çekirdekler için çevre yolunun bir bölümü alınan izinler neticesinde bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Çin çekirdeğinin Türkiye’ye girmesi ile birlikte zaman zaman sıkıntılı günler yaşadık. Gördüğünüz gibi sistem otomatikman bizleri haklı çıkardı. Dünyayı böyle salgının kaplamasıyla birlikte bizim çerezlik ayçekirdeğimiz ön plana çıkmış durumunda. Şu anda Türkiye’de çerezlik ayçekirdeğinin borsası gibiyiz. Üretim bakımından önde değilsek bile kalite bakımında biz önde olduğumuz için Türkiye’nin her yerinde fiyatları sormak için bizleri arıyorlar. İnegöl’de en düşük ayçekirdeği fiyatı 13 liradan başlayıp 20 liraya kadar çıkıyor. Üreticilerimiz memnun, sadece bu sene rekoltede biraz düşüş var. Ama ona rağmen yine de memnunuz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Yeni baro sistemi yürürlüğe girdiYeni baro sistemi yürürlüğe girdi
Binlerce kişi o sınavın açıklanmasını bekliyor!Binlerce kişi o sınavın açıklanmasını bekliyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
İlginizi Çekebilir
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Diğer Haberler
1 aydır kayıp olan Yakup, internet kafede oyun oynarken bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesinde yeni gelişme
Barış Atay'ın darbedilmesinde yeni gelişme
Kaş'ta Türk savaş gemileri hazır bekliyor
Kaş'ta savaş gemileri hazır bekliyor
Sular çekildi mezarlıklar gün yüzüne çıktı
Sular çekildi mezarlıklar gün yüzüne çıktı
Konya'da flaş koronavirüs kararları! Düğün ve toplu organizasyonların tamamı yasaklandı
O ilimizde flaş koronavirüs kararı! Tamamı yasaklandı
Çoklu baro sistemine uyum yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni baro sistemi yürürlüğe girdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.