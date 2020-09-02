Bursa’nın İnegöl ilçesinde ayçiçeği üreticisinin yüzü gülüyor. Ahmet Türkel çevre yolunda alınan izinler neticesinde ayçiçeği kurutuluyor. Çevre yolunun bir bölümü 15 Eylül tarihine kadar kapalı kalacak.

Bir kaç yıldır Çin’den ithal edilen çekirdek sebebiyle İnegöl’ün tescilli ürünü olan ay çekirdeğine rağbet azalmıştı. Ancak dünya genelinde ortaya çıkan pandemi sonrası bir kaç yıldır değerini kaybeden İnegöl alası eski günlerine geri döndü. Hasadın başlamasıyla birlikte kurutma işlemleri de başladı. Yollarda kurutulan çekirdekler için çevre yolunun bir bölümü alınan izinler neticesinde bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Çin çekirdeğinin Türkiye’ye girmesi ile birlikte zaman zaman sıkıntılı günler yaşadık. Gördüğünüz gibi sistem otomatikman bizleri haklı çıkardı. Dünyayı böyle salgının kaplamasıyla birlikte bizim çerezlik ayçekirdeğimiz ön plana çıkmış durumunda. Şu anda Türkiye’de çerezlik ayçekirdeğinin borsası gibiyiz. Üretim bakımından önde değilsek bile kalite bakımında biz önde olduğumuz için Türkiye’nin her yerinde fiyatları sormak için bizleri arıyorlar. İnegöl’de en düşük ayçekirdeği fiyatı 13 liradan başlayıp 20 liraya kadar çıkıyor. Üreticilerimiz memnun, sadece bu sene rekoltede biraz düşüş var. Ama ona rağmen yine de memnunuz" dedi.

