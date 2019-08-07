HABER

İnegöl Alası’nda hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:10 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tescillenmiş ürün olan 'İnegöl Alası' olarak bilinen ay çekirdeğinde hasat başladı.

İnegöl Alası’nda hasat zamanı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde tescillenmiş ürün olan 'İnegöl Alası' olarak bilinen ay çekirdeğinde hasat başladı. Çiftçiler, ay çekirdeğinin kilosunun 10 TL'den satılmasını bekliyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'İnegöl Alası' olarak bilinen ve tescillenen ay çekirdiğinin hasadı başladı. Tarlalarda kesimleri yapılan ay çekirdekleri, traktörlere yüklenerek kurutulmaya gönderiliyor. Kozluca Mahallesi'nde ay çekirdeği hasadı yapan çiftçi Mehmet Cin, “İnegöl Alası'nda hasat zamanı başladı. Ay çekirdeklerinin başlarını kesip, ayırdık. Traktöre yükledik, şu anda boş pazar alanlarında kurutuyoruz. Bu sene çekirdeğin kilo fiyatının 10 TL olmasını bekliyoruz. Bizim çekirdeğimiz Çin çekirdeğinden daha lezzetlidir. İnegöl'e özgü ve tescillenmiştir'' dedi.

FOTOĞRAFLI

İnegöl Alası’nda hasat zamanıİnegöl Alası’nda hasat zamanıİnegöl Alası’nda hasat zamanıİnegöl Alası’nda hasat zamanı

Böyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdıBöyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdı
Pilotluk hayali kuranlara fırsatPilotluk hayali kuranlara fırsat
Mersin’de çocuklar için 4 farklı mahalleye portatif yüzme havuzuMersin’de çocuklar için 4 farklı mahalleye portatif yüzme havuzu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum ve Milas'ta orman yangını çıktı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Bakan Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi Meclis'in ilk gündem maddesi olacak

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

Antalya sahilleri dolup taştı

Sıcaktan kaçan sahile koştu

Osmanlı'nın Kabe örtüsü dünyaya tanıtılıyor

Dünyanın dört bir yanından görmeye geliyorlar

Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı verdiler

Tartışma büyüyünce bomba patlatıp gözdağı verdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.