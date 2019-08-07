Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde tescillenmiş ürün olan 'İnegöl Alası' olarak bilinen ay çekirdeğinde hasat başladı. Çiftçiler, ay çekirdeğinin kilosunun 10 TL'den satılmasını bekliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'İnegöl Alası' olarak bilinen ve tescillenen ay çekirdiğinin hasadı başladı. Tarlalarda kesimleri yapılan ay çekirdekleri, traktörlere yüklenerek kurutulmaya gönderiliyor. Kozluca Mahallesi'nde ay çekirdeği hasadı yapan çiftçi Mehmet Cin, “İnegöl Alası'nda hasat zamanı başladı. Ay çekirdeklerinin başlarını kesip, ayırdık. Traktöre yükledik, şu anda boş pazar alanlarında kurutuyoruz. Bu sene çekirdeğin kilo fiyatının 10 TL olmasını bekliyoruz. Bizim çekirdeğimiz Çin çekirdeğinden daha lezzetlidir. İnegöl'e özgü ve tescillenmiştir'' dedi.

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