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  4. İnegöl Belediyesi 2790 can dostunu sağlığına kavuşturdu

İnegöl Belediyesi 2790 can dostunu sağlığına kavuşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2019 yılında Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde 110 kısırlaştırma, 30 kırık operasyonu, 180 yumuşak doku operasyonu ile 2470 farklı hasta ve yaralı hayvana müdahale ederek toplam 2790 hayvanı sağlığına kavuşturdu.İnegöl Belediyesi, en az insanlar kadar hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da çaba sarf ediyor.

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2019 yılında Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde 110 kısırlaştırma, 30 kırık operasyonu, 180 yumuşak doku operasyonu ile 2470 farklı hasta ve yaralı hayvana müdahale ederek toplam 2790 hayvanı sağlığına kavuşturdu.
İnegöl Belediyesi, en az insanlar kadar hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da çaba sarf ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğünün 2019 yılı içerisinde ortaya koyduğu faaliyetler hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bizler yaratılanı Yaradan’dan ötürü seviyor, şehrimizin yaşamaktan mutluluk duyulan bir yer olması için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Her canlının önemini bilerek, bir canlının canının yanması bize olmuş kabul ederek hizmetlerimizi bu düsturla yapmaya çalışıyoruz. Hayvan dostu bir belediye olarak can dostlarımızın her zaman yanındayız” dedi.
Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak 2 veteriner hekim, 1 şef ve 7 yardımcı personel ile can dostları için çözüm odaklı çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Taban; “Can Dostlarımıza modern ve konforlu bir mekanda hizmet vermek adına Karalar-Halhalca Mahallesi yolu üzerinde doğayla iç içe, yeşillikler içerisinde Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizi konuşlandırdık. Bütün personelimizle yeni yerimizde hizmet vermeye başladık. Merkezimizde hem sokak hayvanlarına hem de sahipleri tarafından terkedilen hayvanlara gerek barınak, gerekse aşı ve tedavi noktasında hizmet verilmekte. 7/24 can dostlarımız için hizmet veren Veteriner Müdürlüğümüz; 2019 yılı içerisinde farklı kanallardan ulaşan toplam 8461 şikâyeti şekilde çözüme kavuşturmuştur. Bu rakam geçen yıl 4859 olarak kayıtlara çemişken, 2019 yılında iş yükünün 2 kat arttığını görmekteyiz” şeklinde konuştu.
305 kedi ve köpek sahiplendirildi
Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde 2019 yılında can dostlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi veren Taban, “Merkezimizde yıl içerisinde 260 köpek, 45 kedi sahiplendirildi. Bu konuda hayvan sever derneklerimizle ve özellikle Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ile İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA) ile irtibat halindeyiz” dedi.
Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi edilen hayvan sayıları hakkında da bilgiler veren Taban, şöyle devam etti:
“Merkezimizde 2019 yılı içerisinde 110 kısırlaştırma, 30 kırık operasyonu, 180 yumuşak doku operasyonu ve 2470 diğer hasta ve yaralı müdahaleleri yapıldı. Toplam 2790 can dostumuzu sağlığına kavuşturmuş olduk. Ayrıca yabani hayvanlara da merkezimiz kucağını açmaktadır. Bu mânâda şimdiye kadar çeşitli yabanî hayvanların her türlü tedavisini de gerçekleştirdik. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Yenişehir, Nilüfer, İznik, Yıldırım, Gemlik, Kütahya Emet Belediyesi’nden getirilen hayvanlara ortopedi operasyonları da yapılmıştır.”

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