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İnegöl Belediyesi’nden kırtasiye yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:58 | Son Güncelleme

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği 45 ilk ve 45 ortaokul olmak üzere toplam 90 okulda ihtiyaç sahibi 1200 öğrenciye dağıtılmak üzere kırtasiye malzemelerini okul idarecilerine teslim etti.İnegöl Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımlarını ulaştırıyor.

İnegöl Belediyesi’nden kırtasiye yardımı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği 45 ilk ve 45 ortaokul olmak üzere toplam 90 okulda ihtiyaç sahibi 1200 öğrenciye dağıtılmak üzere kırtasiye malzemelerini okul idarecilerine teslim etti.
İnegöl Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımlarını ulaştırıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü 45 ilk ve 45 ortaokul olmak üzere toplam 90 okulda 1200 öğrenci belirledi. İnegöl Belediyesi içerisinde okul çantasından deftere, kalemlerden boya malzemelerine kadar farklı kırtasiye malzemelerinin yer aldığı setler hazırladı. 600 ilk ve 600 ortaokul öğrencisi için Umuteli Sosyal Yardım Merkezi tarafından hazırlanan kırtasiye malzemeleri, bugün düzenlenen törenle öğrencilere teslim edilmek üzere okul idarecilerine teslim edildi.
Belediye Başkanı Alper Taban, “Geleceğimizin teminâtı olan yavrularımızın yetişmesi hususunda büyük emek ve katkılarınız var. Bundan dolayı eğitim camiamızın siz değerli temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Hepinizin fedakârca çalıştığınızı biliyoruz. İhtiyaçlar noktasında bir yandan yeni yeni projeler hayata geçerken, bir taraftan yapılanlar eskiyebiliyor. Biz de karınca kararınca her sene olduğu gibi bu sene de kırtasiye malzemesi dağıtarak öğrencilere destek olmak istedik. Bunları yaparken de Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, okullarımızın belirlediği öğrencilere ulaştırılması için idarecilerimize teslim ediyoruz” diye konuştu.

İnegöl Belediyesi’nden kırtasiye yardımı

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