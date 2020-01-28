İnegöl Belediyesi'ni arayanlar ilginç ihbarlarda bulunuyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ihbar hattını arayanlar belediyeyi ilgilendiren talep ve şikayetlerde bulunmalarının yanı sıra, kimi zaman ilginç talepleriyle dikkat çekiyor. Çözüm Merkezi personeli Hakan Filiz, "Evlenmek isteyen, arabasının yedek parçasını bulamayan, pazardaki biberlerin düz satılmasını isteyenler bile bizi arıyor" dedi.

7 gün 24 saat hizmet veren İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ihbar hattına günde yüzlerce talep ve şikayet geliyor. Bazı vatandaşlar belediyeye ait konular hakkında talep ve şikayette bulunurken, bazı vatandaşlar ise ilginç taleplerde bulunuyor. İhbar hattını arayan bazı vatandaşların, çağrı merkezindeki görevli personellere özel istek ve şikayetlerini bildirmesi, komik anlara sahne oluyor.

'PAZARDA SATILAN BİBERLER DÜZ DEĞİL'

İlginç ihbarlarla karşılaştıklarını belirten İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi’nde görevli personel Hakan Filiz, "Vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetlerini gerekli kurumlara ve müdürlüklere iletmek gibi çalışmalar yapılmaktadır. Evlenmek isteyen, arabasının yedek parçasını bulamayan, pazardaki biberlerin düz satılmasını isteyenler dahi bizi arıyor" dedi.

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