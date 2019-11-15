HABER

İnegöl Belediyesi’nin kurucu başkanına anıt mezar yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:23 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi’nin kurucu Belediye Başkanı Sadıkzâde Süleyman Ağa ve eşi Rahime Şefika Hanımın mezar taşlarının da aralarında bulunduğu 22 tarihî kabir taşı ile Orhaniye Mezarlığında anıt mezar alanı yapıldı.İnegöl Belediyesi, yapılan bazı düzenlemeler sonucu tahrip olan ve yerinden sökülen tarihi mezar taşlarını geleceğe taşımak adına, Orhaniye Mezarlığı içerisinde anıt mezar bölümü oluşturdu.

İnegöl Belediyesi’nin kurucu başkanına anıt mezar yapıldı

İnegöl Belediyesi’nin kurucu Belediye Başkanı Sadıkzâde Süleyman Ağa ve eşi Rahime Şefika Hanımın mezar taşlarının da aralarında bulunduğu 22 tarihî kabir taşı ile Orhaniye Mezarlığında anıt mezar alanı yapıldı.
İnegöl Belediyesi, yapılan bazı düzenlemeler sonucu tahrip olan ve yerinden sökülen tarihi mezar taşlarını geleceğe taşımak adına, Orhaniye Mezarlığı içerisinde anıt mezar bölümü oluşturdu. İnegöl Belediyesi’nin 1870 yılında kuruluşunda Belediye Başkanlığı yapan ve devamında 1903 yılına kadar 3 defa göreve gelerek 15 yıl Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Sadıkzâde Süleyman Ağa ile eşi Rahime Şefika Hanımın mezar taşlarının da aralarında bulunduğu 22 tarihî kabir taşı, anıt mezarda koruma altına alındı.
Belediye Başkanı Alper Taban, tarihî mezar taşlarının geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılması adına yapılan çalışmayı yerinde inceledi. Taban, “Burada anıt mezarlarımızla ilgili bir düzenleme yaptık. Bu konu bizler için çok kıymetli ve değerli. Burada en baştaki mezar taşına baktığımız zaman; İnegöl’ümüzün ilk Belediye Başkanı, 1870 tarihinde kurulmasıyla birlikte ilk Belediye Başkanlığımızı yapan Sadıkzâde Süleyman Ağa’nın mezar taşı var ve onun eşinin hemen yanında kabir taşı var. Burada toplam 22 tane mezar taşımızı arkadaşlarımız güzel bir hale dönüştürdüler. Tarih ve isimlerini de üzerine yazarak ecdadımıza yakışır hale getirmiş olduk. Tarihimize ve geçmişimize sahip çıkmamız gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bunu sadece mezar taşı olarak da değerlendirmemek lazım. O bırakılan eserleri yaşatmak ve beraberinde onları yeni nesillere taşımak ve aktarmak adına da gayretlerimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Geçmişimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.

İnegöl Belediyesi’nin kurucu başkanına anıt mezar yapıldı

Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları
2 çocuğu da 6’ıncı kattan düşerek ölen baba: Annesi atmamıştır, kendi düşmüştür2 çocuğu da 6’ıncı kattan düşerek ölen baba: Annesi atmamıştır, kendi düşmüştür
Bozlak şehrinde ilk saz yapım atölyesi açıldıBozlak şehrinde ilk saz yapım atölyesi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, mahkemede söyledikleri kadını çileden çıkardı

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, sözleri çileden çıkardı

CHP'li Resmiye Kahruman'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten hapis istemi

CHP'li isme hapis istemi!

İstanbul'da halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar!

Son dakika! HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.