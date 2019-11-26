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İnegöl'de 2010 yılındaki olaylara ilişkin 77 sanığın cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:33 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl'de 9 yıl önce meydana gelen olaylarla ilgili karar çıktı. Mahkeme, 77 sanığı 1 ilâ 4 yıl arasında hapse mahkum etti.

25 Temmuz 2010 tarihinde meydana gelen olayda, mahallede korna çalınması yüzünden başlayan tartışmada 5 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.

OLAY BİR GÜN SÜRMÜŞTÜ

Gerginlik, provokatörlerin devreye girmesiyle büyük olayların yaşanmasına sahne olmuştu. 14 polisin yaralandığı çatışmada polis karakolu, belediye binası ve polis araçlarına zarar verilmişti. Bir gün süren olay sonrası 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar bir süre sonra serbest kaldı.

2011 yılında savcılık sanıklar hakkında dava açtı. 9 yıldır 1. Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden dava bir türlü karara bağlanamadı. Davaya bakan savcı ve hakimlerin tayinlerinin çıkması üzerine kararda gecikmeler yaşandı. 88 sanık hakkında beklenen karar bugün yapılan duruşmalar neticesinde çıktı. 10 sanık beraat etti. Bir sanığın vefat etmesi üzerine davası düştü.

CEZALAR BELLİ OLDU

63 sanığa 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme suçlarından 1 yıl 5 ay ile 4 yıl 4 ay arasında hapis cezası, 14 çocuğa yine aynı suçlardan 7 ay ile 1 yıl 1 ay arasında hapis cezası verildi.

Kaynak: İHA

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