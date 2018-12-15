İnegöl'de nefes kesen kovalamaca! Mahalleli yakaladı

Edinilen bilgiye göre A.B. yönetimindeki araç Orhaniye Mahallesi eski Ankara Caddesi üzerinde havaya ateş etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri söz konusu aracı aynı cadde üzerinde görünce durdurmak istedi. Ancak sürücü polisin dur ikazına aldırış etmeden kaçmaya başladı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Nefes kesen kovalamaca sonucu şahıslar İsaören Mahallesi'ne doğru durmadan yollarına devam etti. Jandarma bölgesine kadar polisler şahısları takip ederken sürücünün aşırı süratle birlikte direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan bir otomobile vurarak kahvenin bahçesine fırlattı. O sırada dışarıda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Gelen sesler üzerine kahvede bulunan vatandaşlar dışarıya çıktı.

MAHALLELİ TARAFINDAN YAKALANDILAR

Araçlarını bırakıp kaçan sürücü ile yanında bulunan arkadaşı S.B kovalamaca sonucu mahalleli tarafından kısa sürede yakalanarak polise teslim edildi. Her iki şahıs gözaltına alınırken sürücünün alkollü olduğu orta çıktı. Araçta yapılan aramada ise kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şahısların hastanedeki sağlık kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.