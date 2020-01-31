İnegöl'de topraktan fışkıran kaplıca suyu mahallelinin ilgi odağı oldu

Çıkan suyun bazı hastalıklara iyi geldiğini söyleyen Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, "Burada maden suyu kazısı yapıldı. Kazı yapılırken bir anda topraktan kaplıca suyu fışkırdı. Sıcaklık derecesi 55. Çıkan sıcak suyun şifaları var. Mantara, egzama, cilt hastalıkları ve bir çok hastalığın şifası bu suda. 10 yıldır bu su durmadan akıyor. Halk merak edip geliyor. Sıcak suyu gören içine giriyor. Buraya bir kaplıca merkezi kazandırmak istiyoruz. Yetkililerimizin bu konuda destek vermelerini istiyoruz" dedi.

'KAPLICA SUYU HER DERDE DEVA'

Mahalle sakinlerinden Suat Çelik, "Yaklaşık 10 yıldır bu kaplıca suyu akıyor. Oldukça güzel bir su. Zaman zaman gelip burada duş alıyoruz. İyi geliyor. Her derde deva" diye konuştu.

(DHA)

