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  4. İnegöl'de topraktan fışkıran kaplıca suyu mahallelinin ilgi odağı oldu

İnegöl'de topraktan fışkıran kaplıca suyu mahallelinin ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 08:21 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, maden suyu kazısında bulunan kaynak suyu halkın ilgisini çekti. 10 yıldır durmadan akan kaplıca suyu nedeniyle alan, mahalle sakinlerinin uğrak yeri haline geldi.

Çıkan suyun bazı hastalıklara iyi geldiğini söyleyen Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, "Burada maden suyu kazısı yapıldı. Kazı yapılırken bir anda topraktan kaplıca suyu fışkırdı. Sıcaklık derecesi 55. Çıkan sıcak suyun şifaları var. Mantara, egzama, cilt hastalıkları ve bir çok hastalığın şifası bu suda. 10 yıldır bu su durmadan akıyor. Halk merak edip geliyor. Sıcak suyu gören içine giriyor. Buraya bir kaplıca merkezi kazandırmak istiyoruz. Yetkililerimizin bu konuda destek vermelerini istiyoruz" dedi.

'KAPLICA SUYU HER DERDE DEVA'

Mahalle sakinlerinden Suat Çelik, "Yaklaşık 10 yıldır bu kaplıca suyu akıyor. Oldukça güzel bir su. Zaman zaman gelip burada duş alıyoruz. İyi geliyor. Her derde deva" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl kaynak suyu

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