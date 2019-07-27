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İnegöl hayvan pazarının "Aslan"ı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 17:19 | Son Güncelleme

Kurban bayramına kısa bir süre kala hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor.

İnegöl hayvan pazarının "Aslan"ı

Kurban bayramına kısa bir süre kala hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor. Erzurum’dan Bursa’nın inegöl ilçesinde kurbanlık için getirilen 1,5 tonluk "Aslan" isimli tosun, ikinci el araba fiyatına satışa sunuluyor. 33 bin TL’ye satılması bekleyen tosun pazarın gözdesi.
15 yıldır Erzurum’dan İnegöl’e kurbanlık getirip satan Muhammed Yıldız, bu sene de pazara en büyük kurbanı getirerek adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde pazarda Artvin’in Şavşat ilçesinden getirilen 1 ton 300 kiloluk "Kral" isimli tosunun ardından pazarın yeni gözdesi "Aslan" adlı tosun oldu. İkinci el araba fiyatına satışa sunulan tosunu görenler bakamadan gidemiyor.
Kurban satıcısı Muhammed Yıldız, "15 yıldır İnegöl hayvan pazarına geliyorum. 1,5 tonun üzerindeki bir hayvanı satışa sundum. 15 yıldır en büyük hayvanı getiriyorum. Kimseye liderliği kaptırmayacağım. 1,5 tonluk kurbanlığı yeni getirdik. Kendisini görenler bakamadan gidemiyor. Oldukça ilgi çekti. Bu da bizi memnun ediyor. Gelip bakıyorlar, pazarlık yapıyorlar. Şu anda müşterisi hazır, 33 bin TL’ye satacağız. Hayvan pazarında satışlar güzel gidiyor. Alan da satan da memnun. Ben getirdiğim malların yarısından çocuğunu sattım. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Geçen sene ile bu sene arasında hayvanlarda 700, 800 lira gibi bir fark var, bu da normal. Çünkü maliyetlerimiz geçen yıla nazaran bu sene neredeyse yüzde 100 artı" dedi.
Muhammed Yıldız, getirdiği 1,5 tonluk tosuna en son vereceği fiyatın 30 bin TL olacağını belirterek, satılamazsa geri götürmeyeceğini, kasaba vereceğini söyledi.

İnegöl hayvan pazarının

İnegöl hayvan pazarının

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