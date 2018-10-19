İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı, kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman, fenalaştıktan kürsüden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Kayman, tedaviye alındı
İnegöl'deki Atatürk Anıtı önünde '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı. Resul Kayman, anıta çelenk bırakmasının ardından kürsüye geldi. Konuşma yapan Kayman, birden fenalaşarak, yere yığıldı. Baygınlık geçiren Kayman'a ilk müdahaleyi törene katılanlar yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kayman'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Resul Kayman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon
Eminönü'nde silah sesleri! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi
'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç
Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir
Merkür'ün sırları keşfedilecek! Bugün başlıyor
Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu
Bakan'dan önemli Kaşıkçı açıklaması: Kimseye ses kaydı vermedik
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Muharrem İnce detayı
Okuyucu Yorumları 0 yorum