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İnegöl ormanlarında tırtıl yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

İnegöl ormanlarında tırtıl yoğunluğu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanlarda yaşanan tırtıl yoğunluğuyla ilgili çalışma başlatıldı.

İnegöl-Domaniç karayolu Arapoturağı mevkisindeki ormanlık alandaki ağaçlarda yoğun şekilde tırtıl görülmeye başlandı.

Ormanlık alana yakın yerleşim birimlerinde yaşayanların ihbarı üzerine İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, tırtıl yoğunluğuyla ilgili çalışma başlatırken, araştırma için ekip oluşturuldu.

Bölge sakinlerinden Recep Küpçüoğlu, ormanda bir anda ciddi oranda tırtıl görüldüğünü söyledi.

Ormana çalışmaya geldiklerinde tırtıl ve zarar verdikleri yapraklarla karşılaştıklarını dile getiren Küpçüoğlu, "Yetkililere haber verdik. Şu an gördüğümüz gibi sürekli yaprak kemiriyorlar, ağaçlara zarar veriyorlar. Geniş bir alanda görülüyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İnegöl Ormanlarında "tırtıl istilası"

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