İnegöl ormanlarında tırtıl yoğunluğu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanlarda yaşanan tırtıl yoğunluğuyla ilgili çalışma başlatıldı.
İnegöl-Domaniç karayolu Arapoturağı mevkisindeki ormanlık alandaki ağaçlarda yoğun şekilde tırtıl görülmeye başlandı.
Ormanlık alana yakın yerleşim birimlerinde yaşayanların ihbarı üzerine İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, tırtıl yoğunluğuyla ilgili çalışma başlatırken, araştırma için ekip oluşturuldu.
Bölge sakinlerinden Recep Küpçüoğlu, ormanda bir anda ciddi oranda tırtıl görüldüğünü söyledi.
Ormana çalışmaya geldiklerinde tırtıl ve zarar verdikleri yapraklarla karşılaştıklarını dile getiren Küpçüoğlu, "Yetkililere haber verdik. Şu an gördüğümüz gibi sürekli yaprak kemiriyorlar, ağaçlara zarar veriyorlar. Geniş bir alanda görülüyor." dedi.
'Erdoğan'la bir kez görüştüm adımı bakanlar kurulu listesinde gördüm'
Melih Gökçek hakkında olay iddia!
Üniversite partisinde içeceğinde tecavüz hapı çıktı!
MHP'nin af teklifi, fuhuşa da indirim getiriyor!
Ailesini katletti, jandarma ile çatıştı! Köylüler linç etmek istedi
'Uyku saatleri IQ seviyesini belirliyor': Zeki olanlar geç uyuyor
‘Böyle estetik mi yaptırılır’ sözüne boşanma davası
Brezilya'da kadın cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
En zararlı uyku pozisyonu açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum