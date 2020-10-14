HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnegöl’de 1 kilo bonzai ele geçirildi

İnegöl’de 1 kilo bonzai ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 12:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satışı yapılan eve operasyon düzenledi.

İnegöl’de 1 kilo bonzai ele geçirildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satışı yapılan eve operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 96 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, 2 şahıs ise her yerde aranıyor.
İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İnegöl KOM Grup Amirliği ekipleri, yasadışı silah ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor. İnegöl’de bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını ve yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiğini tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Evde yapılan aramalar neticesinde 1 kilo 96 gram bonzai ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evde bulunan şüpheli D.K. yakalanırken, olay ile ilgilisi olduğu tespit edilen O.Ç. ve S.Ç. aranıyor.

İnegöl’de 1 kilo bonzai ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
Küçük kızdan kahreden haber! Ailesi sinir krizi geçirdiKüçük kızdan kahreden haber! Ailesi sinir krizi geçirdi
Donald Trump’ın sağlık durumu nasılDonald Trump’ın sağlık durumu nasıl
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Diğer Haberler
Küçük kızdan kahreden haber! Ailesi sinir krizi geçirdi
Küçük kızdan kahreden haber! Ailesi sinir krizi geçirdi
İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı
İstifaya çağırdılar
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Yüz yüze eğitimle ilgili Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Bacaklarını kullanamaz hale geldi: Beni görenler işi bırakıyordu
Bacaklarını kullanamaz hale geldi: Beni görenler işi bırakıyordu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.