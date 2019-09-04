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İnegöl’de 1 kişinin öldüğü 'çiftetelli' davası yeniden görülecek

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde, 'İnegöl çiftetellisi'nin nasıl oynanacağı konusundan çıkan ve 21 yaşındaki Adem Kaçır'ın ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili 16 sanığın yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği karar, usulden bozudu. Yargıtay, 2 sanığın avukatının aynı olması nedeniyle bozduğu kararı, yerel mahkemeye gönderdi.

İnegöl’de 1 kişinin öldüğü 'çiftetelli' davası yeniden görülecek

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde, 'İnegöl çiftetellisi'nin nasıl oynanacağı konusundan çıkan ve 21 yaşındaki Adem Kaçır'ın ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili 16 sanığın yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği karar, usulden bozudu. Yargıtay, 2 sanığın avukatının aynı olması nedeniyle bozduğu kararı, yerel mahkemeye gönderdi.
Olay, 2015 yılı nisan ayında Şipali Mahallesinde düzenlenen asker eğlencesinde meydana geldi. 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla biri tutuklu 16 sanığın yargılandığı dava İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Yargılama sırasında tutuklu sanık İbrahim Burcan, asker eğlencesinde oynarken, Adem Kaçır'ın kendilerine ters şekilde bakıp, "Bu oyunu burada yabancılar oynayamaz" diyerek, küfür ettiğini öne sürdü. Burcan, "O sırada oyunu bırakıp aracıma doğru yöneldim. Bir süre sonra kavga çıktı. Adem, bıçağı rastgele sallıyordu. Birileri de elindeki bıçağı almak için uğraşıyordu. Ben de üzerimdeki bıçağı kendimi korumak için çıkardım. Bu sırada tanımadığım bir kişi yakın mesafeden kafama kuru sıkı tabanca ile ateş etti. Şok oldum. Sonra bıçağı rastgele salladım. Benim bildiklerim bunlar" dedi.
Diğer sanıkların suçlamayı kabul etmediği davada mahkeme, İbrahim Burcan'a ‘kasten adam öldürmek’ suçundan 18 yıl, 'kesici alet bulundurmak' suçundan da 5 bin TL para cezası verdi. Diğer sanıklar İ.K., M.K., M.E., F.S. 6’şar yıl 8 ay, H.K. ve B.B. 4 yıl 9 ay 23 gün, T.G. 7 yıl 9 ay 10 gün, B.Y. de 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. 9 sanığın toplam 69 yıl hapis cezası aldığı davada 7 sanık ise beraat ettirildi.
Temyiz edilen dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay, 2 sanığın aynı avukat tarafından temsil edilmesinin usule aykırı olduğunu bildirerek, kararı bozdu. Bozma kararının ardından dava dosyası İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Yeniden yapılacak olan yargılamanın ilk duruşması 1 Kasım 2019 tarihinde görülecek.

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İnegöl’de 1 kişinin öldüğü 'çiftetelli' davası yeniden görülecekİnegöl’de 1 kişinin öldüğü 'çiftetelli' davası yeniden görülecekİnegöl’de 1 kişinin öldüğü 'çiftetelli' davası yeniden görülecek

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