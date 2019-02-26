HABER

İnegöl'de 12 bekçi göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 12 bekçi göreve başladı.

Yavuz YILMAZ İNEGÖL(Bursa),(DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde 12 bekçi göreve başladı. Bekçileri karşısında gören vatandaşlar ilk başta şaşırırken, memnuniyetlerini dile getirdiler. Geçtiğimiz günlerde yemin eden bekçilerden İnegöl'e atanan 12 bekçi bu akşam göreve başladı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde düzenlenen törene katılan Kaymakam Şükrü Görücü ve Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, Bekçilere başarılar diledi. Kaymakam Görücü, Bekçilere ayrıca tatlı da ikram etti. Kaymakam Şükrü Görücü, ?Bu günden itibaren görevlerine başlıyorsunuz. Hayırlı olsun. Çoğunuz buralısınız. Mahallerimizi iyi tanıyorsunuz. Siz bundan böyle polis teşkilatımızla birlikte görevinizi yapacaksınız. İlçemizin huzuruna katkıda bulunacaksınız. Görevinizi yaparken tanıdıklarınız veya tanımadıklarınız olabilir. Herkese eşit davranacaksınız. Suçluyu yakalamak sizlerin görevi. Tekrar başarılar dedi. Daha sonra görev bölgelerine dağılan bekçiler, sokaklarda şüpheli gördükleri şahısları durdurarak üst araması yapıp, GBT sorgulamaları yaptılar. Bekçileri karşısında görünce şaşıran vatandaşlar İnegöl'de Bekçileri tekrardan gördükleri için memnuniyetlerini dile getirdiler. Orhaniye mahallesi sakinlerinden vatandaş Serdar Bağcı, ?Bekçiler bize güven veriyorlar. Eskiden çocuklarımız sokaklara çıkmakta zorlanırdı, şimdi daha da rahat oyun oynayabilecekler. Bekçi demek, polis, jandarma demek. İnsanlara güven sağlayacaklardır. İnsanlara destek verecekler. Düdük sesini duyunca şaşırdık. Başarılar diliyorum? dedi.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
(Özel) Bursalı 13 yaşındaki dağcı, 3917 rakımlı Erciyes Dağı’na tırmandı(Özel) Bursalı 13 yaşındaki dağcı, 3917 rakımlı Erciyes Dağı’na tırmandı
Bursa’da askıda simit uygulamasıBursa’da askıda simit uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Acun bombayı patlattı! O isim geri döndü!

Acun bombayı patlattı! O isim geri döndü!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 32 ilde FETÖ operasyonu!

Operasyon bu sabah başladı! Çok sayıda gözaltı

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

O ilçede hayat 'dondu': Eksi 12 derece

O ilçede hayat 'dondu': Eksi 12 derece

Kargoda 67 bin TL sahte para ele geçirildi

Kargoda 67 bin TL sahte para ele geçirildi

İdil Kültür Merkezi'ne gece yarısı operasyon!

İstanbul'da gece yarısı operasyon!

İstanbul Tuzla'da kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da koku alarmı! Ekipler olay yerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.