İnegöl'de 12 bekçi göreve başladı

Yavuz YILMAZ İNEGÖL(Bursa),(DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde 12 bekçi göreve başladı. Bekçileri karşısında gören vatandaşlar ilk başta şaşırırken, memnuniyetlerini dile getirdiler. Geçtiğimiz günlerde yemin eden bekçilerden İnegöl'e atanan 12 bekçi bu akşam göreve başladı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde düzenlenen törene katılan Kaymakam Şükrü Görücü ve Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, Bekçilere başarılar diledi. Kaymakam Görücü, Bekçilere ayrıca tatlı da ikram etti. Kaymakam Şükrü Görücü, ?Bu günden itibaren görevlerine başlıyorsunuz. Hayırlı olsun. Çoğunuz buralısınız. Mahallerimizi iyi tanıyorsunuz. Siz bundan böyle polis teşkilatımızla birlikte görevinizi yapacaksınız. İlçemizin huzuruna katkıda bulunacaksınız. Görevinizi yaparken tanıdıklarınız veya tanımadıklarınız olabilir. Herkese eşit davranacaksınız. Suçluyu yakalamak sizlerin görevi. Tekrar başarılar dedi. Daha sonra görev bölgelerine dağılan bekçiler, sokaklarda şüpheli gördükleri şahısları durdurarak üst araması yapıp, GBT sorgulamaları yaptılar. Bekçileri karşısında görünce şaşıran vatandaşlar İnegöl'de Bekçileri tekrardan gördükleri için memnuniyetlerini dile getirdiler. Orhaniye mahallesi sakinlerinden vatandaş Serdar Bağcı, ?Bekçiler bize güven veriyorlar. Eskiden çocuklarımız sokaklara çıkmakta zorlanırdı, şimdi daha da rahat oyun oynayabilecekler. Bekçi demek, polis, jandarma demek. İnsanlara güven sağlayacaklardır. İnsanlara destek verecekler. Düdük sesini duyunca şaşırdık. Başarılar diliyorum? dedi.



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