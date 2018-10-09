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İnegöl'de 2 günde 7 aracın aküsü çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 günde toplam 7 kamyon ve TIR'ın aküsü, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

İnegöl'de 2 günde 7 aracın aküsü çalındı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 günde toplam 7 kamyon ve TIR'ın aküsü, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kent merkezinde Atatürk Anıtı'nın arka tarafında park halindeki Ş.A.'ya ait 16 Y 2426 plakalı kamyon ile aynı bölgede bulunan E.Ç.'nin 16 Y 1114 plakalı kamyonunun aküsü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Süleymaniye Mahallesi Gazhane Sokak'ta park halindeki kamyonun aküsü de aynı şekilde çalındı. Sürücülerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, çevrede araştırma yaptı. Araçlarda parmak izi araması yapan polisler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceledi. İlçede dün de 2'si TIR, 2'si kamyon 4 aracın aküleri, yine kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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İnegöl'de 2 günde 7 aracın aküsü çalındıİnegöl'de 2 günde 7 aracın aküsü çalındı

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