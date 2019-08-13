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İnegöl'de, 3 hektar makilik yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 15:08 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İnegöl'de, 3 hektar makilik yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
İnegöl'ün kırsal Şehitler Mahallesi mevkisindeki makilik alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, yayıldı. Yangını gören mahalle sakinleri, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye arazözlerle ekipler sevk edildi. Alevlere yangın söndürme helikopteriyle de müdahale edildi. Yangın, karadan ve havadan 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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