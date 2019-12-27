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  4. İnegöl’de 398 kaçak yapı için düğmeye basıldı

İnegöl’de 398 kaçak yapı için düğmeye basıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:32 | Son Güncelleme

Kaçak yapılarla alakalı açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizde bizim tespit ettiğimiz 398 kaçak yapı var.

İnegöl’de 398 kaçak yapı için düğmeye basıldı

Kaçak yapılarla alakalı açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizde bizim tespit ettiğimiz 398 kaçak yapı var. Bunların şu âna kadar 33 tanesi yıkıldı. Bizim arzumuz vatandaşların bunu kendi imkânlarıyla kaldırması. Aksi takdirde yıkım gerçekleşmesi durumunda yıkım masraflarıyla beraber uygulanacak cezayla birlikte bunu bertaraf etmek durumunda kalacaklar” dedi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün Kaymakam Şükrü Görücü, Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Maden ve Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ile birlikte kaçak yapılara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan açıklamada, kaçak yapı sahiplerine çağrıda bulunuldu. Basın toplantısında konuşan Başkan Taban, şu ifadelere yer verdi:
“Bugün şehrimizdeki kaçak yapılar ve beraberindeki metruk binalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya geldik. Öncelikle şehrimizdeki kaçak binalarla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Biliyorsunuz şehir estetiğinin bozulmaması, ulaşımın aksamaması, şehir yapısının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi, milli servetin zarar görmesi ve insan hayatının riske atılması anlamına geliyor kaçak yapılar. Dolayısıyla imar barışı da bu kaçak yapıların önüne geçilmesi anlamında bir milat olarak ülkemizde hayata geçirilmişti. 15 Haziran tarihinde de imar barışı sona erdi. Gerekli açıklamalar yapılarak bu konuda herkesin sorumluluk içerisinde hareket etmesi istenmişti. İmar barışı aslında şu demek, şehirlerimizde ruhsatlı, kimlikli, güvenli binaların sağlıklı şekilde hayata geçmesi için bir milat anlamına geliyordu. Bizler de bunun gerçekleşmesi için gerekli tespitleri yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla paylaştık. Bundan sonra artık hiçbir yapının bahsedilenin aksine gerçekleşmesini istemiyoruz. Projelendirilip, planlarının çıkarılıp, belediyemizden onaylanıp sağlıklı birer yapı olarak hayata geçirilmesini istiyoruz. Bunun için de mücadelemize devam edeceğiz. Şu ânda uydu fotoğraflarıyla verilmiş olan tüm iletilerin doğru ya da yanlış olduğunu görüyoruz. Yanlış beyan verilenler üzerinde bilgilendirilerek bu yapıların kaldırılması isteniyor. Aynı şekilde imar barışı adı altında yapı kimlik belgesi alıp yeniden o yapıyı büyütmek adına yapılan çalışmalar, aldığınız ruhsatı geçersiz hale getiriyor. Kesinlikle İnegöl Belediyesi olarak bu konuda artık teknolojik bir denetim getirebilmek adına da mücadele ediyoruz. Özellikle havadan hızlı bir şekilde imalatları görebilmek adına yeni bir yazılım teknolojisiyle bunu da tespit etmek adına belirli bir girişimimiz var. İnsansız hava araçlarıyla şehrimizde yapılan hareketlerin tamamını anlık olarak izleyebileceğimiz bir sistemle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz.”
Tabam, “Şehrimizde bizim tespit ettiğimiz 398 kaçak yapı var. Bunların kaldırılmasıyla ilgili gerekli yazışmalarımızı yaptık. Bunların şuana kadar 33 tanesinin yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılanların 16’sı kendi isteğiyle kaldırdı. Bizim arzumuz da vatandaşların bunu kendi imkanlarıyla kaldırması. Aksi takdirde yıkım gerçekleşmesi durumunda yıkım masraflarıyla beraber uygulanacak cezayla birlikte bunu bertaraf etmek durumunda kalacaklar. Biz de daha fazla zorluk yaşamadan biran önce bunların kaldırılmasını istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de zinhar kaçak yapı oluşmasını ben şehrimde istemiyorum. Bu hepimize karşı yapılmış bir yanlıştır. Çevre Şehircilik Bakanlığımız da bu konuyla ilgili 2100 tane çevre netçisini sahaya gönderdi. Ayrıca onlar da zabıtalarımız dışında ek olarak denetimler gerçekleştiriyorlar” dedi.

İnegöl’de 398 kaçak yapı için düğmeye basıldı

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