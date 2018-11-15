HABER

İnegöl'de, 4 katlı binanın çatısı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 07:49 | Son Güncelleme

 BURSA’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İnegöl'de, 4 katlı binanın çatısı yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Turgutalp Mahallesi Göçmen Cami Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısında saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına 4 araç, 15 personel ile müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.
Çatıda büyük çapta zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İnegöl'de, 4 katlı binanın çatısı yandıİnegöl'de, 4 katlı binanın çatısı yandıİnegöl'de, 4 katlı binanın çatısı yandı

YILLAR GEÇTİ! Bu heykellerin sırrı çözülemiyorYILLAR GEÇTİ! Bu heykellerin sırrı çözülemiyor
Marie Antoinette'e ait inci kolye 36 milyon dolara satılarak rekor kırdıMarie Antoinette'e ait inci kolye 36 milyon dolara satılarak rekor kırdı
Öldürülen iş adamının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldıÖldürülen iş adamının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

FETÖ ile ilişkili ABD’li siyasetçiye 10 yıl hapis cezası

FETÖ ile ilişkili ABD’li siyasetçiye 10 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kaçırılan Berfin’in babası: Kızıma karşılık iki kız teklif ettiler

Kaçırılan Berfin’in babası: Kızıma karşılık iki kız teklif ettiler

Samsun'da iğrenç olay! Kaçırıp yazlık evde tecavüz ettiler

Samsun'da iğrenç olay! Kaçırıp yazlık evde tecavüz ettiler

Torunları vahşice öldürmüştü! Cinayette şok detaylar

Torunları vahşice öldürmüştü! Cinayette şok detaylar

Mersin'de yasak aşk dehşeti! Öz kızına bunu yaptı

Mersin'de yasak aşk dehşeti! Öz kızına bunu yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.