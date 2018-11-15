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İnegöl'de, 4 katlı binanın çatısı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

 BURSA’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Turgutalp Mahallesi Göçmen Cami Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısında saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına 4 araç, 15 personel ile müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.

Çatıda büyük çapta zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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