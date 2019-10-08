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İnegöl’de alt yapı etap etap yenilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde muhtarlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplamda 500 milyon TL’yi bulacak yatırımların ilk halkası olan 150 milyon TL’lik altyapı ihalesinin kasım ayında yapılacağını kaydetti.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ‘Muhtar Buluşmaları’ programı kapsamında Yenişehir’den sonraki durağı 13,5 yıl başkanlığını yaptığı İnegöl oldu.

İnegöl’de alt yapı etap etap yenilecek

Bursa’nın İnegöl ilçesinde muhtarlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplamda 500 milyon TL’yi bulacak yatırımların ilk halkası olan 150 milyon TL’lik altyapı ihalesinin kasım ayında yapılacağını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ‘Muhtar Buluşmaları’ programı kapsamında Yenişehir’den sonraki durağı 13,5 yıl başkanlığını yaptığı İnegöl oldu. ‘Büyükşehir Ortak Akıl ile Büyüyor’ temalı toplantıya, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve muhtarlar katıldı. Seçilen tüm muhtarlara başarılar dileyen Başkan Aktaş, 21’i merkez, 4’ü beldeden dönüşen ve 94’ü de kırsal mahalleden gelen muhtarların sorunlarını tek tek dinledi. İş makinesi, personeli, bütçesi olmayan muhtarların zor bir göreve talip olduğunu çünkü sürekli vatandaşlarla temas halinde olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, muhtar, ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak el ele vererek, bütün meseleleri aşmak için mücadele edeceklerini vurguladı.
Alt yapı hamlesi
Muhtarların büyük bir bölümünün altyapı sorunlarını aktarması üzerine müjdeyi veren Başkan Aktaş, toplam 500 milyon TL’yi bulacak yatırımların ilk halkası olan 140 - 150 milyon TL’lik altyapı ihalesinin 21 Kasım’da yapılacağını ve çalışmalara etap etap başlanacağını söyledi. Yüzme havuzu, İnegölspor tesisleri gibi yatırımların devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Alt yapı meselesini tamamen ortadan kaldırmak gibi bir derdimiz var. 21 Kasım’da 140-150 milyon TL’lik ihaleye çıkıyoruz. 2-3 yıllık süreç zarfında etap etap altyapı sorununu tamamen çözeceğiz. Bu yatırım zamanla 500 milyon TL’ye kadar çıkacak. Altyapıya yapılan yatırımlar her ne kadar görünmese de sağlıklı bir kent için olmazsa olmaz. Biz 6 tane arıtma tesisine 230 milyon TL yatırım yaptık. Bunlar görünmüyor. 40 - 50 bin TL’lik park yaparsınız, ‘Bizim başkan çok çalışıyor’ derler. Biz elbirliğiyle ve gayretle bütün problemleri sıfırlayacağız” diye konuştu.

İnegöl’de alt yapı etap etap yenilecek

İnegöl’de alt yapı etap etap yenilecek

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