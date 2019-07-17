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İnegöl'de armut hasadı başladı, üretici umutlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Evliya Çelebi Yolu üzerinde, 'Santa Maria' cinsi armut hasadı başladı.

İnegöl'de armut hasadı başladı, üretici umutlu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Evliya Çelebi Yolu üzerinde, 'Santa Maria' cinsi armut hasadı başladı. Şeftali hasadının ardından yüzü gülen çiftçiler, armut hasadından da umutlu olduklarını dile getirdi. İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, "İnegöl gerek ikliminden, gerekse toprağının kalitesinden dolayı Bursa bölgesi ve Türkiye'de ürün kalitesi bakımından birinci sıradadır" dedi.
Evliya Çelebi Yolu'nun geçtiği İnegöl ilçesine bağlı İsaören Mahallesi'ndeki üreticiler, şeftalinin ardından 'Santa Maria' cinsi armut hasadına başladı. İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, 'Santa Maria' cinsi armut hasadının başladığını belirterek, "İnegöl’de yaklaşık 10 bin dekarlık alanda armut üretimi yapılıyor. Rekolte beklentimiz ise 25 bin ton civarındadır. Bu sene 'Santa Maria' armudumuzda diğer senelere oranla rekolte düşük görünüyor. Fakat kalite bazında iddialıyız. Deydinler, Dipsizgöl, İsaören ve Çeltikçi mahallelerimiz de yoğunlukta armut üretimi yapılıyor. Önümüzdeki haftalarda tam anlamıyla armut hasadımız devam edecekr. İnegöl, gerek ikliminden, gerekse toprağının kalitesinden dolayı Bursa bölgesi ve Türkiye’de ürün kalitesi bakımından birinci sıradadır" dedi.
Fiyat beklentisinden de bahseden Ulu, "Armudun bize maliyeti yaklaşık kilo bazında 2,5 TL. Fiyatların 3,5 TL’den aşağı olmaması gerekiyor. Gerçekten maliyetler çok yüksek. O yüzden bu fiyatların altına düşmemesi lazım" diye konuştu.

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İnegöl'de armut hasadı başladı, üretici umutluİnegöl'de armut hasadı başladı, üretici umutluİnegöl'de armut hasadı başladı, üretici umutluİnegöl'de armut hasadı başladı, üretici umutlu

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