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İnegöl’de asfalt çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 18:39 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl Belediyesi’nin 7 mahallede toplam 60 sokakta başladığı sathî kaplama çalışmaları Alanyurt bölgesinin ardından Akhisar Mahallesi’nde de devam ediyor.Yaz aylarıyla birlikte asfalt çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi, bir süre önce yapılan planlama doğrultusunda 7 mahallede toplam 60 sokakta 12 kilometre uzunluğunda sathi kaplama yapacak..

İnegöl’de asfalt çalışmaları

Bursa’nın İnegöl Belediyesi’nin 7 mahallede toplam 60 sokakta başladığı sathî kaplama çalışmaları Alanyurt bölgesinin ardından Akhisar Mahallesi’nde de devam ediyor.
Yaz aylarıyla birlikte asfalt çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi, bir süre önce yapılan planlama doğrultusunda 7 mahallede toplam 60 sokakta 12 kilometre uzunluğunda sathi kaplama yapacak.. Alanyurt’un ardından asfalt kaplama çalışmaları Akhisar Mahallesi’nde sürüyor.
Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Zemin iyileştirmeleri ve sathî kaplamanın devam ettiği bölgede çalışmaları yerinde gören Başkan Taban, “Bölgede geçmişte de başlatmış olduğumuz kaldırım çalışmaları vardı. Onun haricinde diğer eksikleri de seçim öncesinde tespit etmeye çalışmıştık. Bunları elimizdeki verilerle de birleştirerek sadece Akhisar’da değil, bütün mahallelerimizdeki ihtiyaç olan konuları önümüze koymuştuk. Şu ân Akhisar Mahallesi’nde sathî kaplama çalışması devam ediyor. Burada önce bir zemin iyileştirme çalışması gerçekleştiriliyor. Bunun sonrasında da sathî kaplama yapılıyor. İşin mâliyet boyutuna da değinecek olursak, 1 milyon 700 bin TL’lik bir yatırım. Ancak her zaman söylüyoruz; yatırımın büyüklüğü, küçüklüğü mühim değil. Önemli olan vatandaşımızın ihtiyacını ne kadar giderebildiğimiz. Bu bizim için daha mühim. Çok geniş bir imar alanı üzerindeyiz. Her bölgede inşaatlar ve konutlar yapılıyor. Herkes benzeri şekilde asfalt, yol, trotuar taleplerini iletiyor. Bir yandan alt yapı bir yandan üst yapı ve diğer sosyal donatı alanlarını hep birlikte zaman içerisinde bir bir hayata geçireceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bizler vatandaşımızın desteği ve katkısı sayesinde kaynaklarımızı da en doğru şekilde kullanarak en güzel çalışmaları yapacağız. Güzel İnegöl tablosunu bütün mahallelerimizde hayata geçireceğiz” açıklamalarında bulundu.

İnegöl’de asfalt çalışmaları

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