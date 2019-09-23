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İnegöl’de başı boş atlar tehlike saçıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 12:45 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ana yollara çıkan başı boş atlar tehlike saçıyor.Birçok trafik kazasına sebep olan başı boş atlar hala cadde ve sokaklarda görülürken, vatandaşlar buna çare bulunmasını bekliyor.

İnegöl’de başı boş atlar tehlike saçıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ana yollara çıkan başı boş atlar tehlike saçıyor.
Birçok trafik kazasına sebep olan başı boş atlar hala cadde ve sokaklarda görülürken, vatandaşlar buna çare bulunmasını bekliyor. Trafiğin en işlek olduğu Alanyurt yolunda başı boş atın orta refüjde otlayarak ilerlediği görüldü. Sürücüler atı görünce yavaşlayarak yollarına devam ederken, son anda fark edenleri ise ani fren yapmak zorunda kaldı. Vatandaşlar yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını isteyerek, başı boş atların sahipleri yoksa toplatılmasını bekliyor.

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