İnegöl'de bir haftada 28 akü hırsızlığına 3 tutuklama

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir haftada araçlardan 28 akü çaldığı iddia edilen 3 kişi, tutuklandı.

İnegöl'de bir haftada, 14 noktada park halindeki 2 TIR ve 12 kamyondan 2'şer akü çalındı. Polis, 28 akünün çalınmasıyla ilgili soruşturmada takibe aldığı U.A.'yı, sanayide aküleri satmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan U.A.'ya yardım ettiği iddia edilen S.S. ve E.İ. adlı kişiler de gözaltına alındı. 3 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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