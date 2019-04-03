HABER

İnegöl'de çiftlik evine baskın: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 02:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından bir çiftlik evine düzenlenen baskında bir miktar metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından bir çiftlik evine düzenlenen baskında bir miktar metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil ve içinde bulunan 5 kişinin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin madde ele geçirildi. Savcılık tarafından alınan izinle şüphelilerin çiftlik evinde de arama yapan polis ekipleri, bir miktar extasy, bonzai, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet de ruhsatsız tüfek ve bir miktar para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki sorgulamalarının ardından uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelenilen F.G.'nin sorgulaması devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Gençlerin otomobil gezintisi ölümle sonuçlandı: 1 ölü, 2 ağır yaralıGençlerin otomobil gezintisi ölümle sonuçlandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İşçi servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralıİşçi servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu açıklaması

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Kötü haber! Zam geldi

Kötü haber! Zam geldi

'Oy farkı şu anda 20 bin 509'

'Oy farkı şu anda 20 bin 509'

CHP'den flaş itiraz açıklaması! 'İmamoğlu'nun oyu daha da artacak'

CHP'den flaş itiraz açıklaması! 'İmamoğlu'nun oyu daha da artacak'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.