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İnegöl’de çiftlik evine uyuşturucu baskını: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 23:27 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin bir çiftlik evine yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, olay ilgili 5 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan bir çiftlik evine operasyon düzenledi.

İnegöl’de çiftlik evine uyuşturucu baskını: 5 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin bir çiftlik evine yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, olay ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan bir çiftlik evine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ile silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 4’ne uyuşturucu kullanmaktan dolayı işlem yapıldı. Diğer şahıs ise uyuşturucu ticaretinden dolayı emniyette götürüldü.

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