İnegöl’de deprem tatbikatı

Bursa AFAD İl Müdürlüğü tarafından İnegöl ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İnegöl’de "Bölgesel Masa Başı ve Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi. Programa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy’un yanı sıra İnegöl kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ve kurum müdürleri de katıldı. Özsoy, "Allah kimseye deprem felaketi vermesin. Ben Erzurum Aşkale Kaymakamı iken deprem geçirdim. Deprem anı ile deprem tatbikatı tamamen birbirinden ayrı. Bizim 26 hizmet grubumuz var. Bu 26 hizmet grubunun ayrı görevleri var. Olağanüstü bir durumda bu gruplarımız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sür’atle karşılamaktır. Hizmet gruplarını dinamik halde bulundurmak ve birbirleriyle koordinasyonlarını sağlamak mühim. Yapılan tatbikatta görülen o ki kurulan bu çadır yetersiz. Yani daha büyük bir çadırın kurulması gerektiği ortaya çıktı" dedi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ise, "Türkiye’de her an yaşayabileceğimiz bir gerçekle karşı karşıyayız. Muhtemel bir depremde yapılması gerekenler için bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Daha önceki depremlerde baktığımızda ekipler bir apartmanla bir hafta uğraşırken, şimdi ise hizmet gruplarımız ne yapacaklarını iyi biliyor. Çoğu gönüllü olarak yapıyor, dolasıyla artık milletimiz şuurlandı" diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yaptığı konuşmada, "Cep telefonlarımıza bugün İnegöl’de 5,5 şiddetinde bir deprem olmuştur diye bir mesaj düştü. Allah yaşatmasın, gerçek de olabilirdi. Fay hatları her yerde var. Donanımlı insanlar yetiştirebilsek bu şehrimiz adına büyük bir kazançtır"diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri çadırları ziyaret ederek hizmet gruplarının çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.