İnegöl’de en işlek cadde çöktü

Bursa’nın İnegöl ilçesinin en işlek caddesinde göçük meydana geldi. Derin olan çukur yayalar ve araçlar için tehlike saçarken, vatandaşlar çöken yolun başına karton kutu koydu. Daha sonra gelen yetkililer çöken yolun başına dubalar koydu.

İstiklal Caddesi ile Şebboy Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yolun bir bölümü çöktü. Çöken yol büyük tehlike arz ediyor. Vatandaşlar her hangi bir arabanın veya insanın düşmemesi için çöken yolun başına karton kutu koydu. Yolda dev çukuru gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. İlerleyen saatlerde ise yetkililer çöken yolun başına dubalar koyarak etrafını şeritle çevirdi.



