HABER

İnegöl'de eski muhtardan yeni muhtara suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 18:06 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde eski muhtar Harun Yıldız, kendisinin muhtarlık binasını boşalttığı yönünde iddiada bulunan yeni muhtar Coşkun Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İnegöl'de eski muhtardan yeni muhtara suç duyurusu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde eski muhtar Harun Yıldız, kendisinin muhtarlık binasını boşalttığı yönünde iddiada bulunan yeni muhtar Coşkun Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Burhaniye Mahalle Muhtarlığına seçilen Coşkun Yıldız, önceki muhtar Harun Yıldız'ın muhtarlık binasındaki eşya ve mobilyaları kendisine hediye geldiğini gerekçe göstererek götürdüğünü iddia etti. Eski muhtar Harun Yıldız ise binayı boş teslim aldığını ve eşyaları kendi parasıyla satın aldığını belirterek, hakkındaki iddiaya tepki gösterdi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Konuyla ilgili bugün de açıklama yapan Harun Yıldız, Burhaniye Mahalle Muhtarı Coşkun Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. İnegöl'ün bazı mahalle muhtarlarıyla birlikte basın açıklaması yapan eski muhtar Harun Yıldız, "25 yıllık onur ve gururla yürütmüş olduğum Burhaniye Mahallesi Muhtarlığı görevim 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla son bulmuştur. Bugüne kadar mahallemize hizmet verebilmemiz için bize desteğini esirgemeyen mahalle sakinlerine çok teşekkür ederim. Bu hizmetlerimizi yaparken hiçbir kimseden maddi bir yardım almadan yapmaya çalıştım. Burhaniye Mahallesi hizmet binası 2006 yılında boş olarak tarafımıza teslim edilmiş olup, içerisinde bulunan malzemeleri bütün muhtarlar gibi ben de kendi paramla temin ettim. Bunun için hiç kimseden bir bağış ya da hibe istemedim. Zaten istemek de yasal ve ahlaki değildir" dedi.
'EŞYALARIN ŞAHSIMA AİT OLDUĞUNU EN İYİ KENDİSİNİ BİLİR'
Kendisine ait olan muhtarlık binasındaki eşyaları aldığı için yeni muhtar Coşkun Yıldız'ın reklam ve yardım amaçlı böyle bir iddia ortaya attığını söyleyen Harun Yıldız, ''Görevi alan yeni muhtar Coşkun Yıldız bu malzemelerin şahsıma ait olduğunu en iyi kendisinin bilmesine rağmen diğer muhtar arkadaşlardan da sorup öğrendiği halde kendisine bırakılmadığı için reklam ve yardım amaçlı talihsiz bir basın açıklaması yapmıştır. Seçimi kazandığı günden sonra Coşkun Yıldız'ı kaç defa davet ettiysem gelmedi. Ben de belediyemizin muhtarlık binasını bana nasıl teslim ettiyse aynı şekilde sadece şahsımın almış olduğu malzemeleri boşaltarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hediye etmiş olduğu bilgisayarın içinde olduğu muhtarlık binasının anahtarı ve muhtarlık mührünü Kaymakamlığa bırakmak zorunda kaldım. Yeni muhtar Coşkun Yıldız, insanlardan yardım toplamak için böyle bir duygu sömürüsü yaparak beni alet etmesi üzücü bir olaydır. Ben 25 yıllık muhtarlık görevimde mahalle sakinlerinden şahsi çıkarlarım için bir şey talep etmedim. Bana yapılan bu hadsiz ve hukuksuz suçlamalar için yeni muhtar Coşkun Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İnegöl'de eski muhtardan yeni muhtara suç duyurusuİnegöl'de eski muhtardan yeni muhtara suç duyurusuİnegöl'de eski muhtardan yeni muhtara suç duyurusu

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
Bakan Pakdemirli: Yurt dışı yatırımlarının Türkiye'de artmasını diliyoruzBakan Pakdemirli: Yurt dışı yatırımlarının Türkiye'de artmasını diliyoruz
Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldıNasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.