İnegöl'de eski muhtardan yeni muhtara suç duyurusu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde eski muhtar Harun Yıldız, kendisinin muhtarlık binasını boşalttığı yönünde iddiada bulunan yeni muhtar Coşkun Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Burhaniye Mahalle Muhtarlığına seçilen Coşkun Yıldız, önceki muhtar Harun Yıldız'ın muhtarlık binasındaki eşya ve mobilyaları kendisine hediye geldiğini gerekçe göstererek götürdüğünü iddia etti. Eski muhtar Harun Yıldız ise binayı boş teslim aldığını ve eşyaları kendi parasıyla satın aldığını belirterek, hakkındaki iddiaya tepki gösterdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Konuyla ilgili bugün de açıklama yapan Harun Yıldız, Burhaniye Mahalle Muhtarı Coşkun Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. İnegöl'ün bazı mahalle muhtarlarıyla birlikte basın açıklaması yapan eski muhtar Harun Yıldız, "25 yıllık onur ve gururla yürütmüş olduğum Burhaniye Mahallesi Muhtarlığı görevim 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla son bulmuştur. Bugüne kadar mahallemize hizmet verebilmemiz için bize desteğini esirgemeyen mahalle sakinlerine çok teşekkür ederim. Bu hizmetlerimizi yaparken hiçbir kimseden maddi bir yardım almadan yapmaya çalıştım. Burhaniye Mahallesi hizmet binası 2006 yılında boş olarak tarafımıza teslim edilmiş olup, içerisinde bulunan malzemeleri bütün muhtarlar gibi ben de kendi paramla temin ettim. Bunun için hiç kimseden bir bağış ya da hibe istemedim. Zaten istemek de yasal ve ahlaki değildir" dedi.

'EŞYALARIN ŞAHSIMA AİT OLDUĞUNU EN İYİ KENDİSİNİ BİLİR'

Kendisine ait olan muhtarlık binasındaki eşyaları aldığı için yeni muhtar Coşkun Yıldız'ın reklam ve yardım amaçlı böyle bir iddia ortaya attığını söyleyen Harun Yıldız, ''Görevi alan yeni muhtar Coşkun Yıldız bu malzemelerin şahsıma ait olduğunu en iyi kendisinin bilmesine rağmen diğer muhtar arkadaşlardan da sorup öğrendiği halde kendisine bırakılmadığı için reklam ve yardım amaçlı talihsiz bir basın açıklaması yapmıştır. Seçimi kazandığı günden sonra Coşkun Yıldız'ı kaç defa davet ettiysem gelmedi. Ben de belediyemizin muhtarlık binasını bana nasıl teslim ettiyse aynı şekilde sadece şahsımın almış olduğu malzemeleri boşaltarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hediye etmiş olduğu bilgisayarın içinde olduğu muhtarlık binasının anahtarı ve muhtarlık mührünü Kaymakamlığa bırakmak zorunda kaldım. Yeni muhtar Coşkun Yıldız, insanlardan yardım toplamak için böyle bir duygu sömürüsü yaparak beni alet etmesi üzücü bir olaydır. Ben 25 yıllık muhtarlık görevimde mahalle sakinlerinden şahsi çıkarlarım için bir şey talep etmedim. Bana yapılan bu hadsiz ve hukuksuz suçlamalar için yeni muhtar Coşkun Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

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