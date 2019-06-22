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İnegöl’de folklor rüzgârı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 16:10 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 15 farklı yöre ve 250 kişilik kadrosuyla renkli bir geceye imza attı.2011 yılında oluşan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İnegöl yöresi oyunlarını derlemek ve yaygınlaştırmak maksadı ile kurulduğu günden bu yana faaliyet gösteriyor.

İnegöl’de folklor rüzgârı

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 15 farklı yöre ve 250 kişilik kadrosuyla renkli bir geceye imza attı.
2011 yılında oluşan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İnegöl yöresi oyunlarını derlemek ve yaygınlaştırmak maksadı ile kurulduğu günden bu yana faaliyet gösteriyor. 7’den 77’ye her yaştan dansçılarla çalışma yapan topluluk, zamanla yurdumuzun değişik bölgelerinden de oyunları bünyesine kattı. Bugün 15 farklı yöre ve 250 kişilik dev kadrosuyla çalışmalarını sürdüren Belediye Halk Dansları Topluluğu, cuma akşamı ilçe halkına gösteri sundu.
Bütün grupların farklı gösterilerle yer aldığı Halk Dansları Gecesi, 21.00’da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. Amfiyi dolduran kalabalığı oyunlarıyla diyar diyar gezdiren halk dansları topluluğunun gösterisini, ünlü şarkıcı Mabel Matiz de izledi.
Çocuk grupları, lise grupları ve yetişkin gruplarının gösterileri, coşkuyla izlendi. Gecenin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa sahneye davet edildi. Kocaağa, burada yaptığı selamlama konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “15 yöre ve 250 dansçıdan oluşan dev kadrosuyla İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisini hepinizin zevkle izlediğinden eminim. İnegöl Belediyesi halk dansları topluluğumuz 2011 yılında oluşturulmuş, öncelikle İnegöl yöresi oyunlarıyla başlamış fakat bugün 15 yörenin oyunlarıyla faaliyetlerine devam eden ve 7’den 77’ye bütün yaş gruplarından dansçıları içerisinde barındıran bir ekibimiz. Sürekli kendilerini geliştirerek yeni gösterilerle karşımıza çıkıyorlar. Dansçılarımıza yaptıkları bu gösterilerden dolayı yürekten teşekkür ediyorum.”

İnegöl’de folklor rüzgârı

İnegöl’de folklor rüzgârı

İnegöl’de folklor rüzgârı

İnegöl’de folklor rüzgârı

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