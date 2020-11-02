İnegöl’de Fransa Cumhurbaşkanına stickerlı tepki

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir eczanede, sosyal mesafe stickerına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un fotoğrafı yapıştırılarak, ’Burada durun’ yazıldı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’ı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i hedef alan sözlerine tepkiler sürüyor. İnegöl’de bulunan bir eczaneden güzel bir tepki geldi. Bir eczacı kendisine ait işyerinde sosyal mesafe stickerının üzerine vatandaşların durması gereken yere Macron’un fotoğrafını yapıştırdı. Fotoğrafın üzerine bir de ayak izi olması dikkat çekti. Yapılan bu uygulamayı gören müşteriler de durumdan memnun.

Eczacı Özgür Dabak, "Bu kadar ilgi olacağını beklemiyordum açıkçası. Cumartesi günü nöbetçiydik. Buluyorsunuz pandemi döneminde sosyal mesafeyi belirtmek zorunluydu. Daha önce yapıştırdığımız sosyal mesafe stickerı eskimişti değişmesi lazımdı. Özellikle son dönemde Peygamber efendimize yapılan hakaretleri yayınlayan dergiyi destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un destek vermesi nedeniyle tepkimizi ortaya koymamız lazımdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa malları boykot yapın çağrı üzerine bizlerde harekete geçtik. Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan bu sosyal mesafe stickerı dikkatimizi çekiyordu. Bizlerde hemen baskı yapıp yapıştırdı. Hiçbir olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadık tam tersine görenler çok mutlu oldukları ve bizleri tebrik ettiler. Bunu durup dururken yapmadık bu tamamen Macron’un kişiliğiyle alakalı Fransa halkına olan bir tepki değil çünkü orada 3 Milyona yakın Müslüman yaşıyor. Kendisi Allah Resuluna yapılan saygısızlığı özgürlük olarak nitelendirdiği için bunu aynı şekilde kendisine gösterdik. Biz Müslüman olarak ona aynı şekilde cevap veremezdik, asla bir Müslüman terbiyesiz değildir, Ahlaksız değildir. Bizler çocuklarımıza İsa, Musa gibi isimler koyarken böyle bir şey söz konusu olmazdı. Hedefimize ulaştık inşallah herkes anlamıştır peygamberimizi bizim kutsalımız olduğunu bizimde farklı bir beklentimiz yok. Bizler nasıl herkesin kutsalına saygı gösteriyorsak, bizimde kutsalımıza saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bir vatandaş olarak bizlerinde elinde gelen buydu" dedi.

