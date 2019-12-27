HABER
  4. İnegöl’de gergin gece davası devam ediyor

İnegöl’de gergin gece davası devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:34 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde erkek kuaförüne yapılan silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi.10 Aralık 2016 tarihinde Akhisar Mahallesinde faaliyet gösteren bir kuaföre araçla gelen şahıslar tarafından silahlı ateş edilmişti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde erkek kuaförüne yapılan silahlı saldırıda 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi.
10 Aralık 2016 tarihinde Akhisar Mahallesinde faaliyet gösteren bir kuaföre araçla gelen şahıslar tarafından silahlı ateş edilmişti. Silahlı saldırı sonucu 23 yaşındaki Lütfü H. ile 43 yaşındaki Vahid R. yaralanmıştı. İşyeri sahibi ile berberin önünde oturan Ahıska vatandaşı Vahit R’nin yaralandığı saldırının ardından toplanan Ahıskalılar saldırıya tepki göstermişlerdi. Polis güçlükle toplanan kalabalığı sakinleştirmişti. Olay ardından polis ekipleri pompalı tüfek ile ateş ettiği öne sürülen H.K. ile ağabeyi S.K. ve K.M.’yi gözaltına aldı. 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklardan S.K. ve K.M. ilk duruşmada tahliye edilmişti. Olayla ilgili tek tutuklu olan H.K’de Mart 2019 tarihinde çıktığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Davayla ilgili tutuklu kimsenin kalmadığı olayla alakalı yargılama İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Yapılan duruşmada savcı sanıklar hakkında kasten adam öldürme ve kastan adam yaralamadan ceza almaları için mütealaası verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı mart ayına erteledi.

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Bayburt Kop Dağında yoğun kar yağışıBayburt Kop Dağında yoğun kar yağışı
Mahir Ünal’ın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralıMahir Ünal’ın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Eşi korkunç manzarayla karşılaştı! Doktorun feci ölümü!

Eşi korkunç manzarayla karşılaştı! Doktorun feci ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar! Tüm balıkçılar tahliye olacak

Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar!

Mahir Ünal’ın makam şoförü kaza yaptı! Yaralılar var

Mahir Ünal’ın makam şoförü kaza yaptı!

Okulda iki kardeşe cinsel istismar olayında yeni gelişme

Okulda iki kardeşe cinsel istismar olayında yeni gelişme

Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı

Komşusu bu hale getirdi! İsmini sedyede verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.