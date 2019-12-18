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İnegöl’de göç sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:37 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla Kent Müzesi’nde “Göç” isimli sergi düzenledi.

İnegöl Belediyesi, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla Kent Müzesi’nde “Göç” isimli sergi düzenledi. 30 Aralık tarihine kadar açık kalacak sergide, göçlerle büyüyen şehir İnegöl’ün tarihine de ışık tutan belge ve fotoğraflar yer alıyor.
Dünyanın bir gerçeği olan göç konusunu farklı belge ve fotoğraflarla yansıtan sergi törenle açıldı. Sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün yeni bir sergiyle karşınızdayız. Burada her yeni açılan sergi bizim için ayrı bir heyecan ve motivasyon. Bu sergimiz bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 123’üncü sergi olacak” dedi.
Dünyada göç hareketlerinin Hz. Adem’den bu yana süren bir olgu olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Beraberinde şehrimiz de göçlere her zaman konu olmuş bir şehir. Ben bunu bazen ifade ederken kültür mozaiği olduğu şehrimiz, kültür şehri İnegöl gibi de ifade etmeye çalışıyorum. Türkiye’nin dört bir yanından bu şehirde yaşayan insanlar olduğu gibi, beraberinde Kafkaslar’dan, Balkanlar’dan ve farklı coğrafyalardan buralara gelmiş olan vatandaşlarımız var. Hep birlikte huzur içerisinde burada yaşamaya devam ediyoruz. Yaşamakla kalmayıp beraberinde katma değer ortaya koymaya da birlikte devam ediyoruz. İnegöl bu sayede çok daha güzellikler üretmeye devam ediyor. İhracatımız, sanayimiz, tarımımız, inşallah yakın zamanda turizmimizle ilgili de güzel gelişmeleri ortaya koyabilirsek ben inanıyorum ki bu şehir çok çok kıymetli bir hale gelmeye devam edecektir” diye konuştu.
Başkan Taban, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Dünya tarihine baktığımız zaman 1510 yılında İnegöl’ün o tarihteki kayıtlarında geçen emlak tahririnde 4 mahalle, 55 köy, 17 çiftlik, 14 mezra ve 8 yaylak olduğu ifade ediliyor. Hane sayısının da 1260 olduğu ifade ediliyor. Daha sonrasında göç hareketleri devam etmiş, 93 harbi döneminde bu zirve yapmış. 1877-78 Osmanlı Rus harbi sırasında Kafkaslardan ve Balkanlar’dan çok ciddi hem şehrimize hem ülkemize göçler olduğunu görebiliyoruz. 1900’lerin başında 25 bin olan nüfusumuzun, yine göçler yoluyla bir o kadar daha üzerine ilave olduğunu görüyoruz. Yeni hayatların başladığını tespit edebiliyoruz. Nihayetinde biz bir göçler şehriyiz ve göçlerin de bir zenginlik olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün marka değerlerimizden köftemiz, bu sayede ortaya çıkmış bir lezzet. Aynı şekilde mobilyamız”
Osmanlı Arşivlerinde yer alan 39 Osmanlıca belge sergide yer alıyor. Göçü anlatan eski fotoğraflar, 21 Mayıs 1864 Sürgünü (Çerkez ve Abaza), 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü ile Bulgaristan Türklerinin 1989 zorunlu göçüne vurgu yapan 38 fotoğraf yer alıyor. Sergi ay sonuna kadar açık kalacak.

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