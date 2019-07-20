İnegöl’de Grup Seksendört rüzgârı

Bursa’nı İnegöl ilçesinde Grup Seksendört sahne aldı.

32. Uluslararası Kültür Sanat Festivalinde Grup Seksendört İnegöllülerle buluştu. Nikâh dairesi önünde gerçekleştirilen konserde, Grup Seksendört hayranları erken saatlerde alana gelerek ön kısımlardan yer tuttu. Grup Seksendört, sevilen şarkılarını İnegöllüler için seslendirdi. 23.00’a kadar devam eden konserde coşku tavan yaptı.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Festivalimizin en büyük gayesi birlik ve beraberlik. İnegöl çok güzel, çok özel bir şehir. Ama sizlerle beraber güzel bir şehir. Ben hepinize katkı ve desteklerinizden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız. Yarın akşam son konserimizle beraber festivalimiz sona ermiş olacak. Biliyorsunuz hemşeri derneklerimiz, ilçe halkımız, gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler herkes bizlere katkı ve destek sundu, bu güzelliklerin yaşanmasında imkan tanıdılar. Gerçekten şehrimle ne kadar gurur duysam azdır. Allah bana Belediye Başkanlığını nasip etti. İnşallah 5 yılın sonunda da sizlere en iyi hizmetleri sunmayı nasip etsin, bizleri mahcup etmesin” dedi.



