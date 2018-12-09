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İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 20:11 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Otomobillerden birinde, evin merdivenlerinden düşen ve yaralanan çocuğun hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Cerrah Mahallesi ile Çeltikçi Mahallesi arasında meydana geldi. Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Akdemir ailesinin 3 yaşındaki çocuğu Yusuf, evin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Aile çocuklarını alarak, yakınları Emre Varbak’ın (29) 16 BJS 69 plakalı otomobiliyle hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Emre Varbak yönetimindeki otomobil, Cerrah Mahallesi'nden Çeltikçi Mahallesi'nin girişine geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, iddiaya göre akaryakıt istasyonundan yola çıkan Yusuf Güzel (55) yönetimindeki 16 VK 411 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Emre Varbak yönetimindeki otomobil tarlaya uçarken, diğer otomobil ise yola savrularak durdu. Kazada sürücüler ile Mehmet Varbak (63), Nevin Varbak (57), Yusuf Akdemir (3) ve Enes Akdemir (7) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıİnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıİnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıİnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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