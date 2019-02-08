İnegöl'de iş yerinin önünden çalınan kamyon, terk edilmiş halde bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir hafta önce iş yerinin önünden çalınan kamyon, jandarma tarafından plakaları sökülmüş halde yol kenarında bulundu.

Olay, geçen hafta İnegöl'de meydana geldi. Abdülgani Özkuzu'ya ait kamyon, iş yerinin önünden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Özkuzu, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayın ardından polis araştırma başlatırken, İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Ortaköy ile Deydinler mahallelerini birbirine bağlayan yolun kenarına terk edilmiş kamyonu gördü. Jandarma, kamyonun plakalarının söküldüğünü fark edince inceleme yaptığı aracın İnegöl merkezden çalındığını tespit etti, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otoparka çekilen kamyon, daha sonra sahibine teslim edildi.

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