HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnegöl’de kaçak içki operasyonu

İnegöl’de kaçak içki operasyonu

29.11.2020 00:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İnegöl’de kaçak içki operasyonu

Bursa İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Bursa İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda sahte içki satıldığı tespit edilen bir iş yeri takibe alındı.İş yerine bir müşteri geldiğinde kasanın alt kısmından iki kaçak içki çıkartarak satmaya çalıştığı görülmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. İçki satışı yapan E. G. isimli şahıs gözaltına alındı. Bahse konu şahsın ikametinde ve iş yerine yapılan aramalarda; 8 şişe gümrük kaçağı olan mactnka newepa marka rakı 9. adet gümrük kaçağı olan Black Ram marka viski ele geçirildi.Ele geçirilen ürünlerin Toplam piyasa değeri 12,500 TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Dışişleri'nde, Fahrizade suikastine kınamaDışişleri'nde, Fahrizade suikastine kınama
Çekiliş sonuçları belli oldu! 15 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 15 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Tunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var

Tunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Muhsin Fahrizade suikastine kınama

Dışişleri'nde, Fahrizade suikastine kınama

İzmir'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Ticari taksi sürücüsü, ekipleri görünce hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı

Ekipleri görünce hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı

Aksaray'da sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı

Aksaray'da sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

Elazığ'da yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.