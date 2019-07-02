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İnegöl’de kanola hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 yıl önce başlanan kanola bitkisine yönelik ekimler dalga dalga yayılarak devam ediyor.

İnegöl’de kanola hasadı başladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 yıl önce başlanan kanola bitkisine yönelik ekimler dalga dalga yayılarak devam ediyor. İlçede kanola hasadı başladı.
İnegöl’de 4 yıl önce 5 dönümle başlayan kanola ekimi bugün 7 bin hektarlık alana yayıldı. İnegöl’de Sungurpaşa ve Boğazköy mahallesinde yapılan ekimlerin hasadı başladı. Hasatla birlikte biçerdöverle ürün toplanıyor. Bu yıl yağışların az olmasında dolayı üründeki verimlilikte düşüş yaşanıyor. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, kanola hasadının yapıldığı Sungurpaşa’ya giderek incelemelerde bulundu.
Çelik, "4 yıl önce İnegöl’e alternatif ürün olarak getirdiğimiz kanola bitkisi her yıl ekimi artarak devam ediyor. Bugün 7 hektarlık alanda bu ürünün ekimi yapılıyor. Hasat dönemi başladı. Sadece tek sıkıntımız fiyatların geçen yılla aynı olması. İnşallah Ziraat Odası olarak farklı ürünler kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Kanola yetiştiren Galip Duyan ise, "Alternatif olarak başlanan kanolaya ilgi devam ediyor. Bu yıl yağışlar az olduğundan dolayı verim biraz azaldı. Ancak yine de memnunuz, fiyatlar geçen yılla aynı" diye konuştu.

İnegöl’de kanola hasadı başladı

İnegöl’de kanola hasadı başladı

İnegöl’de kanola hasadı başladı

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