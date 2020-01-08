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  4. İnegöl'de kar ağaç dallarını kırdı, elektrikler kesildi

İnegöl'de kar ağaç dallarını kırdı, elektrikler kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 20:46 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Uludağ eteklerinde bulunan Bahçekaya Mahallesi'nde kar kalınlığının 1 metreye ulaşması nedeniyle ağaç dallarının elektrik hatlarının üzerine devrilmesi sonucu bölgeye yaklaşık 12 saattir elektrik verilemezken, ekipler çalışmalarını zor şartlar altında sürdürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı dağ köylerinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi. Uludağ eteklerindeki mahallelerde 3 gündür aralıksız süren yağış nedeniyle kar kalınlığı 1 metreyi geçti. İnegöl'ün Bahçekaya Mahallesi'nde de etkili olan kar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılarak elektrik hatlarına zarar verdi. Yaklaşık 12 saattir elektrik verilemeyen mahallenin ilçeyle olan bağlantı yolunda belediye ekiplerinin çalışmaları sürerken, bölgeye ulaşım güçlükle yapılıyor. Mahalleli elektrik hatlarının bir an önce onarılmasını isterken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri devam eden kar nedeniyle çalışmalarına güçlükle devam ediyor.

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